Евгений Кузнецов вернулся в состав «Вашингтона» и забил в 700-м матче за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Даллас Старз». В ходе второго периода хозяева ведут — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Третий гол в составе столичной команды забил российский нападающий Евгений Кузнецов, проводящий свой 700-й матч за карьеру в НХЛ. 31-летний форвард пропустил прошлый матч по тренерскому решению, но сегодня вернулся в состав «Кэпиталз» и отметил это событие заброшенной шайбой в ворота голкипера «Старз» Скотта Уэджвуда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Кузнецова стало 10 (5+5) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-3" и 22 минутах штрафного времени.