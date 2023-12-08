Овечкин: отстой, что проиграли. Если есть шанс забить, мне надо забивать. Возможность была

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:5 Б).

«Скорости были, мы хорошо контролировали шайбу. Отстой, что проиграли, но всегда надо брать позитивное и двигаться дальше. Было бы хорошо взять два очка, но что есть, то есть. Мы стараемся создавать нападение, особенно в средней зоне.

Кузнецов сегодня чувствовал игру, контролировал шайбу, на скорости проходил среднюю зону, создавал шансы. Все это видели, он был хорош.

Упущенные шансы в большинстве в овертайме? Если есть шанс забить, мне надо забивать. У меня была отличная возможность это сделать и набрать два очка для команды», — высказался Овечкин после поражения.

Ранее капитан «Вашингтона» прокомментировал 1500-е очко, заработанное в Национальной хоккейной лиге.

