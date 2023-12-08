«Одно из величайших достижений». Афиногенов — о 1500 очках Овечкина

Чемпион мира, бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов оценил историческое достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, набравшего 1500 очков в НХЛ.

«1500 очков? Это уже великий результат. И Александр, я надеюсь, ещё долго будет играть и ещё большие цифры покажет! Это уже сейчас — повторюсь — одно из величайших достижений. Но мы ждём, что ещё дальше будет!» — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех хоккеистов в истории НХЛ. Овечкин стал первым россиянином НХЛ, кому покорилась отметка в 1500 набранных результативных баллов.