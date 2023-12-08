Экс-форвард «Баффало» прокомментировал слухи о возможном обмене Овечкина из «Вашингтона»

Чемпион мира, бывший нападающий московского «Динамо» и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов порассуждал на тему возможного обмена Александра Овечкина из «Вашингтона». Слухи появились в российских СМИ на фоне продолжительной безголевой серии россиянина и его затормозившейся погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам.

«Возможный обмен из «Вашингтона»? Это, наверное, будет его решение. У каждого игрока бывают моменты, когда что-то не идёт по каким-то причинам. Думаю, что всё у него наладится, он снова почувствует своё голевое чутьё. Не просто так он забивал все эти голы. Поэтому, думаю, всё наладится. И неважно, где это будет — в «Вашингтоне» или в другом клубе», — сказал Афиногенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Овечкин не смог забить гол в восьмом матче подряд в текущем сезоне НХЛ. Это произошло в пятый раз в карьере россиянина. Ранее в рамках одной регулярки у Овечкина было четыре серии из восьми или более игр без голов.