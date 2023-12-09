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«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче с восемью очками у россиян

В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Егор Чинахов, а также Кирилл Марченко, Адам Фантилли и Александр Тексье. У гостей дубль на счету Роберта Томаса.

В общей сумме российские хоккеисты, принимавшие участие в этой встрече, набрали восемь очков: у представляющих «Коламбус» Егора Чинахова — 3 (2+1), Кирилла Марченко — 2 (1+1), Дмитрия Воронкова — 2 (0+2). У Павла Бучневича из «Блюз» — 1 (0+1).

«Блю Джекетс» набрали 23 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сент-Луис» остался с 27 очками и идёт девятым на Западе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.