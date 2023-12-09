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«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче с восемью очками у россиян

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче с восемью очками у россиян
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В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Егор Чинахов, а также Кирилл Марченко, Адам Фантилли и Александр Тексье. У гостей дубль на счету Роберта Томаса.

В общей сумме российские хоккеисты, принимавшие участие в этой встрече, набрали восемь очков: у представляющих «Коламбус» Егора Чинахова — 3 (2+1), Кирилла Марченко — 2 (1+1), Дмитрия Воронкова — 2 (0+2). У Павла Бучневича из «Блюз» — 1 (0+1).

«Блю Джекетс» набрали 23 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сент-Луис» остался с 27 очками и идёт девятым на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Марченко (Воронков, Чинахов) – 01:42     1:1 Томас (Бучневич) – 14:36     2:1 Фантилли (Джонсон, Бемстрём) – 17:01     3:1 Чинахов (Марченко, Воронков) – 46:26     4:1 Чинахов – 52:21 (pp)     4:2 Томас (Шенн, Крюг) – 57:38     5:2 Тексье (Дэнфорт) – 59:56    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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