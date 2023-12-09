«Коламбус» обыграл «Сент-Луис» в матче с восемью очками у россиян

В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Егор Чинахов, а также Кирилл Марченко, Адам Фантилли и Александр Тексье. У гостей дубль на счету Роберта Томаса.
В общей сумме российские хоккеисты, принимавшие участие в этой встрече, набрали восемь очков: у представляющих «Коламбус» Егора Чинахова — 3 (2+1), Кирилла Марченко — 2 (1+1), Дмитрия Воронкова — 2 (0+2). У Павла Бучневича из «Блюз» — 1 (0+1).
«Блю Джекетс» набрали 23 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сент-Луис» остался с 27 очками и идёт девятым на Западе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 9 декабря 2023
-
06:32
-
06:19
-
06:06
-
06:00
-
05:55
-
05:41
-
05:32
-
05:28
-
05:08
-
04:00
-
02:18
-
00:07
- 8 декабря 2023
-
23:51
-
23:30
-
22:59
-
22:27
-
22:06
-
21:43
-
21:23
-
21:14
-
20:59
-
20:27
-
20:08
-
19:59
-
19:40
-
19:12
-
19:02
-
18:53
-
18:44
-
18:37
-
18:31
-
18:23
-
18:07
-
17:59
-
17:51