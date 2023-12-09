Форвард «Флориды» — о Бобровском: сегодня он был как кирпичная стена

Нападающий «Флориды Пантерз» Ээту Луостаринен прокомментировал игру российского вратаря команды Сергея Бобровского в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

Напомним, по итогам игры Бобровский, совершивший в ней 26 сейвов, был признан первой звездой матча.

«Боб проводит невероятный сезон. Сегодня он был как кирпичная стена. Это то, что поможет нам побеждать», — приводит слова Луостаринена официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского голкипера 20 матчей, в которых он в среднем отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.

«Флорида» вышла на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав в 26 матчах 34 очка.