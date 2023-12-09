ЦСКА продлил контракт с нападающим Кириллом Долженковым до конца сезона-2025/2026, сообщает пресс-служба армейского клуба.

19-летний хоккеист является выпускником хоккейной школы ЦСКА. В составе «Красной Армии» он набрал 86 (30+56) очков в 108 матчах Молодёжной хоккейной лиги и дошёл до финала Кубка Харламова в 2022 году. В прошлом сезоне Долженков дебютировал за ЦСКА. В текущем сезоне форварда провёл 14 матчей за армейский клуб, в которых набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Всего в КХЛ Долженков провёл 19 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков с показателем полезности «+6».

После 39 матчей текущего сезона московские армейцы занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.