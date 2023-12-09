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Хоккейное агентство опровергло слухи об обмене Семёна Кошелева в «Нефтехимик»

Хоккейное агентство опровергло слухи об обмене Семёна Кошелева в «Нефтехимик»
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Хоккейное агентство Winners опровергло слухи, согласно которым готовится обмен между «Металлургом» и «Нефтехимиком», по итогам которого в стан нижнекамцев должен был перейти нападающий «сталеваров» Семён Кошелев.

«Информация на сегодняшний день: обмен Семёна Кошелева в ХК «Нефтехимик» не планируется», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале агентства.

Напомним, ранее данное агентство развеяло слухи об обмене между «Авангардом» и «Металлургом», согласно которым форвард Игорь Гераськин должен был отправиться в Магнитогорск, а защитник Григорий Дронов — в Омск.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Кошелева 13 (4+9) очков в 32 матчах. Игрок защищает цвета «Металлурга» с сезона-2020/2021.

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