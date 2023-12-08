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Хоккейное агентство опровергло слухи об обмене между «Металлургом» и «Авангардом»

Хоккейное агентство опровергло слухи об обмене между «Металлургом» и «Авангардом»
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Хоккейное агентство Winners опровергло слухи, согласно которым готовится обмен между «Авангардом» и «Металлургом» с участием нападающего Игоря Гераськина и защитника Григория Дронова.

«Сегодня снова подвезли новую порцию фейковых новостей. Спешим сообщить, ни о каком обмене Игоря Гераськина на Григория Дронова не идёт разговор! Форвард является игроком «Авангарда», и расставаться с ним не планируют», — говорится в официальном заявлении агентства.

Гераськин на протяжении шести сезонов защищал цвета череповецкой «Северстали» и сменил клуб в межсезонье. В текущем сезоне на счету Гераськина 14 (4+10) в 38 матчах за «Авангард».

Дронов в текущем сезоне провёл 26 матчей за «Металлург» и отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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