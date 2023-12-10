Атанасов победил в конкурсе «Эффектный буллит», Подъяпольский в конкурсе «Надёжная защита»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершились конкурсы «Эффектный буллит» и «Надёжная защита».

Победителя конкурса «Эффектный буллит» выбирали болельщики голосованием на специальном сайте — больше трети зрителей проголосовали за нападающего «Торпедо» Василия Атанасова, который исполнил буллит в шлеме-ананасе.

Фото: КХЛ

Заключительным этапом Мастер-шоу был конкурс «Надёжная защита», в котором свои навыки болельщикам демонстрировали вратари. В нём приняли участие по три полевых игрока и одному вратарю от каждой команды. Каждый полевой игрок должен был пробить по два броска каждому вратарю, за исключением своего. Победителем конкурса объявлялся вратарь, отразивший больше всех бросков. В случае равенства вратари оставались в воротах до первой пропущенной шайбы. Конкурс выиграл вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский — 7 из 7.

Фото: КХЛ

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.