Коннор Бедард вышел на второе место в истории «Чикаго» по очкам в возрасте до 19 лет

В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В матче 18-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился результативной передачей на первый гол клуба в матче, который забил Филипп Курашёв.

Теперь на счету первого номера драфта НХЛ — 2023 стало 23 (11+12) очка в 27 играх сезона при показателе полезности «-14». Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бедард вышел на второе место в истории клуба по очкам, набранным в возрасте до 19 лет. Он обошёл первого номера драфта НХЛ — 2007 Патрика Кейна, у которого было 22 (7+15) очка в 20 встречах. Лидером клуба является Эдди Ольчик с 50 (20+30) очками в 70 играх.