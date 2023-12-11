Голевой пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Чикаго»

В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.
Хозяева открыли счёт в матче в начале второго периода, в их составе отличился шведский нападающий Филипп Курашев. В следующие девять минуть хоккеисты «Кэпиталз» смогли не только отыграться, но и выйти вперёд, трижды поразив ворота соперника. У гостей забивали Энтони Манта, Дилан Строум, а также Ник Дауд. В концовке третьего периода Дауд отличился ещё раз, записав в свой актив дубль. За полторы минуты до конца встречи «Чикаго» удалось отквитать одну шайбу усилиями Коннора Мёрфи.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу.
«Вашингтон» расположился на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 31 очко. У «Чикаго» 19 очков, они находятся на 15-й строчке на Западе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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