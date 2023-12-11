Нападающий СКА Алистров ответил на слова Ротенберга о сложном календаре для армейцев

Нападающий СКА Владимир Алистров рассказал об игре армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ и оценил календарь, который главный тренер команды с берегов Невы Роман Ротенберг называл сложным.

«Армейская команда очень сложно входила в нынешний чемпионат, только к ноябрю набрала курьерский ход, что изменилось за последнее время? Мы с самого начала играли очень хорошо, просто часто счёт складывался не в нашу пользу. Требовалось починить маленькие детали — и нам это удалось. Нашли путь, чтобы побеждать.

Главный тренер СКА сетовал на сложный календарь, это действительно стало проблемой для хоккеистов? Не думаю. Это, наоборот, классно. Считай, что ни день, то новая игра. Мне очень нравится, когда постоянно выходишь на лёд в матчах чемпионата. В НХЛ люди проводят по 80 встреч за регулярку. Для меня точно лучше играть, чем тренироваться», — приводит слова Алистрова «Спорт уик-энд».