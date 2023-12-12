Российский клуб подал заявку на участие в чемпионате Беларуси

В Федерации хоккея Беларуси заявили, что один из российских клубов подал заявку на участие в национальном чемпионате этой страны, а также о планах увеличить число участников первенства до 14 клубов.

«Мы получили заявку от российского клуба, будем рассматривать его участие. Это привнесёт что-то новое: эмоции, поездки, соперничество. Мы планируем чемпионат страны увеличить до 14 клубов. Если будут выполнены все требования, мы с удовольствием примем эту команду», — приводит ТАСС слова председателя организации Александра Богдановича на панельной дискуссии Международного хоккейного форума.

На данный момент в чемпионате белорусской Экстралиги принимают участие 12 команд. В КХЛ Беларусь представлена минским «Динамо».