Стал известен российский хоккейный клуб, подавший заявку на участие в чемпионате Беларуси

Как стало известно «Чемпионату», российским хоккейным клубом, подавшим заявку на участие в чемпионате Беларуси, является «Славутич» из города Смоленска.

Команда была основана в 2010 году. В 2014 году у клуба имелись намерения заявиться в белорусскую экстралигу, однако тогда этого не случилось. В сезонах-2011/2012 и 2013/2014 клуб становился чемпионом Первенства ВХЛ. В сезоне-2016/2017 команда заняла второе место в Первенстве ВХЛ, проиграв в финальной серии ХК «Ростов» (1-4).

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Федерации хоккея Беларуси заявили, что один из российских клубов подал заявку на участие в национальном чемпионате этой страны, а также о планах увеличить число участников первенства до 14 команд.