Нападающий «Детройта» Перрон подал апелляцию на решение о 6-матчевой дисквалификации

Нападающий «Детройта» Дэвид Перрон подал апелляцию на решение о своей шестиматчевой дисквалификации, сообщает профсоюз игроков НХЛ.

Перрон дисквалифицирован на шесть матчей за атаку на российского защитника «Оттавы Сенаторз» (1:5) Артёма Зуба. По ходу матча Перрон ударил Зуба клюшкой по голове и получил матч-штраф. Ранее главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд заявлял, что срок дисквалификации слишком большой и сравнил это нарушение с аналогичным в исполнении Остона Мэттьюса, который получил за него лишь два матча дисквалификации.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Перрон провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге форвард записал в свой актив 300 голов и 434 результативные передачи в 1081 матче.