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Дэвид Перрон дисквалифицирован на шесть матчей за атаку на россиянина Артёма Зуба

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дэвид Перрон дисквалифицирован на шесть матчей за атаку на российского защитника «Оттавы Сенаторз» (1:5) Артёма Зуба, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, по ходу матча Перрон ударил Зуба клюшкой по голове и получил матч-штраф.

Посмотреть видео момента можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей»

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Перрон провёл 26 матчей в регулярном чемпионате, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге форвард записал в свой актив 300 голов и 434 результативные передачи в 1081 матче.

На данный момент «Детройт» занимает пятую строчку турнирного зачета Восточной конференции, набрав 32 очка. В следующем матче «Детройт» встретится с «Даллас Старз». Матч состоится 12 декабря.