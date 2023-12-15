Чайковски рассказал, как смотрит НХЛ после запрета официальных трансляций в России

Защитник «Спартака» Михал Чайковски назвал свой любимый клуб в Национальной хоккейной лиге и рассказал, как смотрит матчи НХЛ после запрета официальных трансляций в России.

«Да, можно сказать, что мой любимый клуб НХЛ сейчас – это «Калгари», ведь там играет брат моей жены Адам Ружичка. Я смотрю все их игры, переживаю за него. Не всегда, конечно, но после своих матчей приходишь домой, не можешь заснуть. В три ночи, когда начинаются матчи, я ещё не сплю, смотрю один-два периода, и потом уже ложусь. Как смотрю без официальных трансляций в России? На одном из нелегальных сайтов, там хорошее качество, всё отлично», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 декабря, в 16:00 мск.