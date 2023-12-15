Чайковски: Жамнов — потрясающий тренер и человек, он понимает и чувствует игроков

Защитник «Спартака» Михал Чайковски рассказал о работе с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

«Он потрясающий тренер и человек. Он был отличным хоккеистом и понимает игроков, чувствует, когда надо дать выходной, а когда, наоборот, поработать. Да и вообще в нашем тренерском штабе собраны люди, которые много лет поиграли в НХЛ. Мы их всех уважаем и слушаем», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Чайковски сыграл 40 матчей, где забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате»: