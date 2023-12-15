«Мне непонятны эти вещи». Бывший тренер сборной России раскритиковал Кубок Первого канала

Заслуженный тренер России и бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев усомнился в текущем формате проведения Кубка Первого канала.

«Я не смотрю Кубок Первого канала, поэтому я вам сказать ничего не могу. Нужен ли этот турнир? Сам по себе турнир для сборной нужен. Но, я думаю, не в тех рамках, в которых он сейчас используется. Для того чтобы было бы лучше или, по крайней мере, интереснее, можно было бы подключить молодёжную сборную России вместо команды ВХЛ. Это первое. Второе: надо было продумать, чётко определиться с участниками турнира. Потому что, если за несколько дней команда, которую приглашали на турнир, снимается, — такие вещи надо было обсуждать заранее. Поэтому и трибуны пустые, и ситуация сама по себе немножечко непонятная.

Если определяют предельный возраст в сборной как 25, тогда почему там участвуют игроки старше? И смысл какой тогда? Непонятно. Многие вещи совершенно непонятны.

15 человек из одной команды — далеко не лидера. Тоже непонятно. Для чего турнир вообще делается? Если смотрины молодых и перспективных, так вы и берите молодых и перспективных. А при чём тут старшие ребята? Некоторые по той же причине и отказались. Посчитали: «Что я буду играть? Для того чтобы мне во дворе сказали, что я там с пацанами буду продолжать играть?»

Мне кажется, здесь сделаны далеко не продуманные вещи. Для сборной нужен турнир, но, ещё раз, можно было подключить совершенно других участников и продумать возраст и другие вещи. Или, по крайней мере, не декларировать, что у нас там приблизительно общий возраст, это молодая сборная, перспективная, на будущие Олимпийские игры. Мне непонятны эти вещи», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.