Про 28-летнего героя ВХЛ напрочь забыли в КХЛ. А он заставил понервничать «Россию 25»!

Национальные команды России всех возрастов продолжают оставаться изолированными от выступления на международной арене, в результате чего второй год кряду состав участников Кубка Первого канала максимально далёк от своего привычного вида. Многолетние участники турнира – сборные Швеции, Финляндии и Чехии – сейчас в Россию не приезжают, вследствие чего вместо них на КПК выступают представители ближнего зарубежья – команды Беларуси и Казахстана.

Изначально четвёртым участником турнира в Санкт-Петербурге должна была стать сборная Китая, но в конце ноября со стороны представителей Поднебесной также последовал отказ от участия в соревновании. Из-за снятия китайской команды четвёртым участником Кубка Первого канала — 2023 стала сборная «Звёзды и ВХЛ». Основу команды Николая Воеводина составили молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге, которых дополнили Арсений Грицюк, Марат Хуснутдинов и ещё несколько хоккеистов клубов КХЛ.

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В первом матче игрового дня белорусская сборная, выступающая в Питере под руководством тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, одержала уверенную победу над Казахстаном (6:2). Вечером же на лёд «Ледового» вышли два хозяина турнира – сборные «Россия 25» и «Звёзды и ВХЛ». Для команды Романа Ротенберга КПК-2023 стал вторым турниром после майского «Большого тура сборной», в девяти матчах которого сборная одержала семь побед.

Главным действующим лицом первого и второго периодов оказался голкипер тюменского «Рубина» Егор Назаров. 18 февраля 2016 года Егор дебютировал в КХЛ, сыграв за «Трактор» в концовке регулярного чемпионата. В тот день Назаров отразил 36 бросков из 40 в гостевом матче с «Югрой» (7:4), одержав победу в дебютном матче на уровне лиги. Сейчас Назарову 28 лет, и с тех пор он больше ни разу не попадал даже в заявку на матч КХЛ.

В ноябре 2016-го Назаров покинул «Трактор», перебравшись в нижнетагильский «Спутник», а последние семь сезонов голкипер выступает в «Рубине», неизменно демонстрируя очень приличную статистику в ВХЛ. В 2022 году он помог тюменскому клубу завоевать Кубок Петрова и был признан лучшим голкипером лиги. Но даже такой статус не помог Егору вернуться в КХЛ.

Очевидно, что матч со сборной «Россия 25» Назаров воспринял как уникальный шанс наконец-то обратить на себя внимание генменеджеров клубов КХЛ. В стартовом отрезке голкипер стоял буквально на голове, совершив в общей сложности 15 спасений, в том числе дважды сумев помочь сборной «Звёзд и ВХЛ» выстоять в меньшинстве. Во многом благодаря его игре счёт после первого периода так и не изменился.

У его визави Никиты Серебрякова работы было в три раза меньше (пять сейвов), но однажды голкипер СКА и «России 25» действительно по-настоящему выручил партнёров, потащив бросок Грицюка. Арсений из выгодной позиции расстреливал пустой угол ворот, но не смог переиграть одноклубника: Никита очень эффектно намертво забрал шайбу в ловушку.

А вот на седьмой минуте второго периода оказался бессилен и Серебряков. После перехвата на своей синей линии пошла контратака «три в два», Матвей Кабуш протащил шайбу до ворот и с неудобной руки прострелил через вратарскую, а Глеб Петров без проблем замкнул дальнюю штангу, добавив матча интриге, которая с трудом просматривалась до стартового вбрасывания.

Пропустив первыми, подопечные Ротенберга заметно оживились, заработали большинство и создали ряд моментов у владений Назарова. Голкипер «Рубина» продолжал выручать как мог, но всё-таки уже при игре «пять на пять» был вынужден капитулировать после броска Василия Глотова.

Принесла свой эффект затяжная атака «России 25». Прохор Полтапов через паузу выполнил классный пас под ворота, откуда Глотов без сопротивления бросил между щитков голкипера. После 40 минут преимущество «России 25» по броскам в створ стало оказалось более подавляющим (32:10), но глобально ничего не поменялось – два нуля на табло сменили две единички, а равновесие в счёте было сохранено.

Это самое равновесие нарушил Михаил Воробьёв, забивший спустя 22 секунды после старта третьего периода. Никита Гребёнкин здорово поборолся у борта, Сергей Толчинский подхватил шайбу и сделал передачу под ворота, а Воробьёв, поймав вратаря на противоходе, закатил шайбу в цель. Ещё через несколько смен отличился Максим Соркин, расстрелявший ворота Назарова броском с ближнего расстояния. «Россия 25» выиграла борьбу у лицевого борта, далее Сафонов исполнил пас на левый круг вбрасывания, откуда Соркин нанёс прицельный бросок.

На третий период сил у Назарова откровенно не осталось. Кирилл Танков схватил удаление за игру высоко поднятой клюшкой, которое быстро реализовал Марат Хайруллин. Назаров справился с броском Никиты Коростелёва, шайба отскочила на клюшку Хайруллина, который находился в полном одиночестве и спокойно совершил добивание в ближний угол ворот. Три гола «России 25» разделили две с половиной минуты, и вместо невероятно уставшего Назарова на последнем рубеже «Звёзд и ВХЛ» появился голкипер «Локомотива» Сергей Мурашов.

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На единственную паузу в нынешнем сезоне КХЛ московский «Спартак» отправился в статусе сенсационного лидера Западной конференции и всей лиги. В регулярном чемпионате команда Алексея Жамнова демонстрирует очень яркую игру, занимая первое место в КХЛ ещё и по числу заброшенных шайб. Николай Голдобин, Павел Порядин, Иван Морозов разрывают КХЛ, получая максимальное наслаждение от игрового процесса. Очень хороши Максим Цыплаков, Егор Филин, Александр Беляев, да и многие другие игроки столичной команды.

А вот талантливый нападающий Матвей Заседа оказался одним из немногих, кто пока так и не сумел найти своё место в команде Жамнова. Бо́льшую часть нынешнего сезона 24-летний форвард проводит в расположении «Химика», играющего в ВХЛ. Оттуда он и получил вызов в команду «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала. В матче с «Россией 25» Матвей сыграл заметную роль и по делу отметился заброшенной шайбой в протоколе.

Окончательный счёт в матче установил Хайруллин, на последней минуте поразивший пустые ворота и оформивший дубль. «Россия 25» стартовала на Кубке Первого канала с победы над «Звёздами и ВХЛ» (5:2). Послезавтра, 16 декабря, команда Ротенберга сыграет с Беларусью, а подопечные Воеводина встретятся с Казахстаном. Затем на следующий день две российские команды поменяются соперниками и проведут последние матчи на турнире в Санкт-Петербурге.