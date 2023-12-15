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Сборная Финляндии объявила расширенный состав на МЧМ-2024

Сборная Финляндии объявила расширенный состав на МЧМ-2024
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Стал известен расширенный состав сборной Финляндии на предстоящий молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2024, который в этом году пройдёт в Гётеборге (Швеция). Об этом информирует The Hockey News.

Вратари: Никлас Кокко, Ноа Вали, Ээмиль Винни.

Защитники: Веэти Вяйсянен, Эмиль Пиениниеми, Каспер Кулонумми, Отто Салин, Ессе Пулккинен, Калле Кангас, Артту Кярки, Йоона Вяйсянен.

Нападающие: Саму Бау, Яни Нюман, Ессе Кийскинен, Янне Науккаринен, Ойва Кескинен, Эмиль Хемминг, Алексантери Каскимяки, Ленни Хямеэнахо, Конста Хелениус, Ере Лассила, Макс Коскипиртти, Топи Мяннистё, Каспер Халттунен, Расмус Кумпулайнен.

Отметим, что по итогам товарищеских встреч перед стартом турнира команду должны покинуть ещё два хоккеиста.

Напомним, подопечные Лаури Микколы на групповом этапе соревнований встретятся со сборными Канады, Швеции, Германии и Латвии. Турнир пройдёт с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Календарь МЧМ-2024.
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