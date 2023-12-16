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Роман Ротенберг награждён премией за сохранение победных традиций России

Роман Ротенберг награждён премией за сохранение победных традиций России
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42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий сборную «Россия 25» и санкт-петербургский СКА, стал лауреатом национальной спортивной премии «Герои хоккея» 2023 года, учреждённой Федерацией хоккея России (ФХР). Об этом информирует «РИА Новости Спорт».

Тренер стал обладателем награды в категории «за сохранение победных традиций сборной России по хоккею».

В других номинациях наиболее ценным игроком признан вратарь СКА Никита Серебряков, его одноклубник Валентин Зыков взял награду лучшему снайперу, а в номинации «Прорыв года» стал обладателем приза форвард нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов.

Лучшим защитником назван Александр Никишин из СКА, а лучшим бомбардиром — его одноклубник Василий Глотов.

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