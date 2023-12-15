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В ФХР объявили о начале сотрудничества с холдингом из Индии

В ФХР объявили о начале сотрудничества с холдингом из Индии
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«Академия СКА» и школа «Красная Машина Юниор» под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) объявили о подписании меморандума о сотрудничестве с CHAMPIONS Group — мультинациональным холдингом, созданном в Индии и занимающимся развитием инфраструктуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба ФХР на официальном сайте.

Меморандум подписан Романом Ротенбергом и Сукритом Шараном, советником председателя CHAMPIONS Group и членом семьи бывшего Премьер-министра Индии. Амбассадором проекта станет народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

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