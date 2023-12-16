Крайдер вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по числу заброшенных шайб

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер забил два гола в текущем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Эти заброшенные шайбы вывели его на третье место в списке лучших снайперов в истории франшизы.

На счету Крайдера стал 281 гол, и он опередил канадца Адама Грэйвза, забросившего 280 шайб в составе «Рейнджерс». Больше только у Рода Жильбера (406 голов) и Жана Рателя (336).

Игра проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и после двух периодов хозяева ведут в счёте 3:1. Крайдер отличился на 18-й минуте с передачи Мики Зибанеджада и на 37-й, когда ему ассистировали Артемий Панарин и Адам Фокс.

Он выступает за «Рейнджерс» с сезона-2012/2013. Всего на счету Крайдера сейчас стало 501 (281+220) очков в 761 матче.