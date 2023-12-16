Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» одержать домашнюю победу над «Анахаймом»

В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» (5:1).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Крис Крайдер, а также Джимми Веси, Мика Зибанеджад и Адам Эдстрём. У гостей единственный гол на счету Бретта Лисона.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
Также ассист в этом матче записал на свой счёт российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин.
«Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Анахайм» остался с 20 очками и идёт на 15 строчке Запада.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 16 декабря 2023
-
06:42
-
06:39
-
06:35
-
06:13
-
06:02
-
05:44
-
05:37
-
05:26
-
05:11
-
05:04
-
04:53
-
04:51
-
03:54
-
02:14
-
00:04
- 15 декабря 2023
-
23:29
-
23:17
-
23:13
-
23:00
-
22:57
-
22:42
-
22:17
-
22:00
-
21:55
-
21:27
-
21:07
-
21:00
-
20:33
-
19:57
-
19:35
-
19:18
-
19:00
-
18:51
-
18:29
-
18:14