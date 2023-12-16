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Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» одержать домашнюю победу над «Анахаймом»

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» одержать домашнюю победу над «Анахаймом»
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В Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Анахайм Дакс» (5:1).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Крис Крайдер, а также Джимми Веси, Мика Зибанеджад и Адам Эдстрём. У гостей единственный гол на счету Бретта Лисона.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Также ассист в этом матче записал на свой счёт российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин.

«Рейнджерс» набрали 41 очко и занимают промежуточное первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Анахайм» остался с 20 очками и идёт на 15 строчке Запада.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лисон (Любушкин) – 13:30     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 17:06     2:1 Веси (Фокс, Уилер) – 31:45     3:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 36:19 (pp)     4:1 Зибанеджад (Панарин) – 55:26 (pp)     5:1 Эдстрём (Гудроу, Шнайдер) – 59:57    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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