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Гол экс-игрока «Вашингтона» Кемпны принёс Чехии победу над Швейцарией

Гол экс-игрока «Вашингтона» Кемпны принёс Чехии победу над Швейцарией
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В Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Свисс Лайф-Арена» состоялся матч Еврохоккейтура в рамках Швейцарских игр, в котором хозяева турнира, сборная Швейцарии, принимали сборную Чехии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 ОТ.

Уже в первом периоде Чехия сумела получить солидный задел для победы, забросив дважды с разницей в две минуты, — отличились Якуб Рыхловски и Давид Томашек. Однако уже в следующей 20-минутке хозяева не только сократили отставание, но и сравняли счёт усилиями Тайлера Моя и Тристана Шерве. В третьем периоде команды обошлись без голов, поэтому выяснять победителя им пришлось в овертайме, где точку в этой игре поставил точный бросок экс-защитника «Вашингтон Кэпиталз» Михала Кемпны, который принёс победу сборной Чехии.

Статистика Евротура.
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
16 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 3
ОТ
Чехия
0:1 Рыхловски (Коваржчик) – 25:15 (5x5)     0:2 Томашек – 27:03 (5x4)     1:2 Мой (Биаска) – 41:11 (5x4)     2:2 Шерве (Херцог) – 43:00 (5x5)     2:3 Кемпны (Странски) – 61:57 (3x3)    

Уже завтра, 17 декабря, сборная Чехии встретится со Швецией, а Швейцария примет Финляндию.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
17 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Чехия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
17 декабря 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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