Гол экс-игрока «Вашингтона» Кемпны принёс Чехии победу над Швейцарией

В Цюрихе (Швейцария) на стадионе «Свисс Лайф-Арена» состоялся матч Еврохоккейтура в рамках Швейцарских игр, в котором хозяева турнира, сборная Швейцарии, принимали сборную Чехии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 ОТ.
Уже в первом периоде Чехия сумела получить солидный задел для победы, забросив дважды с разницей в две минуты, — отличились Якуб Рыхловски и Давид Томашек. Однако уже в следующей 20-минутке хозяева не только сократили отставание, но и сравняли счёт усилиями Тайлера Моя и Тристана Шерве. В третьем периоде команды обошлись без голов, поэтому выяснять победителя им пришлось в овертайме, где точку в этой игре поставил точный бросок экс-защитника «Вашингтон Кэпиталз» Михала Кемпны, который принёс победу сборной Чехии.
Уже завтра, 17 декабря, сборная Чехии встретится со Швецией, а Швейцария примет Финляндию.
- 16 декабря 2023
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