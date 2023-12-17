Два очка Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо»

В Виннипеге проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Габриэль Виларди, отличившийся дублем, Алекс Иафалло, Нино Нидеррайтер, Николай Элерс, а также российский форвард Владислав Наместников. В его активе сегодня также один результативный пас.
У гостей забивали Джонатан Друен, а также Джек Джонсон. Российский нападающий Валерий Ничушкин записал в свой актив результативный пас.
«Виннипег» вышел на третье место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 38 очков. У «Колорадо» столько же очков, они расположились на строчку ниже.
- 17 декабря 2023
-
05:50
-
05:43
-
05:34
-
05:21
-
05:09
-
02:54
-
01:59
-
00:57
-
00:55
- 16 декабря 2023
-
23:55
-
23:34
-
23:22
-
23:06
-
22:40
-
22:26
-
22:14
-
21:47
-
21:30
-
21:10
-
20:42
-
20:22
-
20:08
-
20:00
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:36
-
18:30
-
18:15
-
17:56
-
17:26
-
17:17