Два очка Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо»

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В Виннипеге проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Габриэль Виларди, отличившийся дублем, Алекс Иафалло, Нино Нидеррайтер, Николай Элерс, а также российский форвард Владислав Наместников. В его активе сегодня также один результативный пас.

У гостей забивали Джонатан Друен, а также Джек Джонсон. Российский нападающий Валерий Ничушкин записал в свой актив результативный пас.

«Виннипег» вышел на третье место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 38 очков. У «Колорадо» столько же очков, они расположились на строчку ниже.