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Два очка Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо»

Два очка Наместникова помогли «Виннипегу» одолеть «Колорадо»
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В Виннипеге проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Габриэль Виларди, отличившийся дублем, Алекс Иафалло, Нино Нидеррайтер, Николай Элерс, а также российский форвард Владислав Наместников. В его активе сегодня также один результативный пас.

У гостей забивали Джонатан Друен, а также Джек Джонсон. Российский нападающий Валерий Ничушкин записал в свой актив результативный пас.

«Виннипег» вышел на третье место турнирной таблицы Западной конференции, набрав 38 очков. У «Колорадо» столько же очков, они расположились на строчку ниже.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Виларди (Шайфли, Моррисси) – 13:56     2:0 Наместников (Иафалло, Пионк) – 15:38 (pp)     3:0 Иафалло – 28:43     3:1 Друен (Рантанен, Маккиннон) – 42:07 (pp)     4:1 Виларди (Элерс, Моррисси) – 43:40     5:1 Нидеррайтер (Наместников, Эпплтон) – 48:48     5:2 Джонсон (Ничушкин, Маккиннон) – 50:41     6:2 Элерс (Шайфли) – 57:57    
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