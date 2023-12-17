«В Чехии были игроки, с которыми играть сложнее. Он уже дедушка». Защитник «Лады» — о Ягре

Защитник «Лады» Мислав Росандич высказался об игре легендарного чешского нападающего Яромира Ягра.

«Ягр? Он всё ещё играет, всё ещё опасен (смеётся). Он уже не так хорош, как когда-то был, конечно. Во время своего расцвета он был лучшим игроком в мире. Даже сейчас у него остаётся очень мощный бросок, он физически силён. Да, он медленный, его ещё надо «привезти» в зону атаки, но когда он оказывается там, то становится невероятно опасным. За ним постоянно нужно следить — у него длинная клюшка, он постоянно играет с поднятой головой. Его опыт говорит сам за себя — он прекрасно знает, что делать на льду.

Но в чешской лиге были игроки, против которых мне приходилось сложнее, чем с ним. Он уже не тот, это дедушка (смеётся). Но это необычная история – он едва ли не единственный в своём роде. Разве что Горди Хоу ещё. Может, Челиос», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате» завтра, 18 декабря, в 10:00 мск.