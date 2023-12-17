«Неудивительно, что СКА захотел видеть его у себя». Словацкий игрок «Лады» — о Рендуличе

Защитник «Лады» Мислав Росандич оценил приход хорватского нападающего Борны Рендулича в СКА.

«Знаком ли с Рендуличем? Да. Это отличный человек и игрок, большего и не скажешь. Вы и сами можете в этом убедиться – он прирождённый снайпер, у него отличное катание, голевое чутьё на высшем уровне. В Хорватии родилось не так много профессиональных хоккеистов, которые заиграли на высоком уровне. Только мы вдвоём, наверное (улыбается).

Он отдаёт всего себя игре. Этот сезон отлично складывается для него. Неудивительно, что СКА захотел видеть его у себя. Против него сложно играть, а блокировать его броски ещё сложнее (смеётся)», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате» завтра, 18 декабря, в 10:00 мск.