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Словацкий игрок «Лады»: у нас нет звёзд. Если кто-то возомнит себя Гретцки — это не так!

Словацкий игрок «Лады»: у нас нет звёзд. Если кто-то возомнит себя Гретцки — это не так!
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Защитник «Лады» Мислав Росандич рассказал об успешной игре тольяттинского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Для «Лады» большой плюс в том, что у нас нет суперзвёзд. Наша команда состоит из работяг, и каждый здесь знает, что должен отдавать всего себя. Ведь если этого не будет, никому из нас не хватит мастерства, чтобы в одиночку всех проходить (улыбается). Тяжёлый труд окупается. Если вдруг каждый здесь возомнит себя Гретцки, нужно вспомнить, что это не так! Мы иногда ошибаемся в простых деталях, но компенсируем самоотдачей», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате»:
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