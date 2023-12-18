«Шипачёв и Радулов постоянно кружили голову». Росандич — о том, кто впечатлил его в КХЛ

Защитник «Лады» Мислав Росандич ответил на вопрос, кто в КХЛ его впечатляет своей игрой.

«Кто из команд КХЛ успел впечатлить? Да в принципе не могу кого-то выделить. Я довольно давно в хоккее, многое видел, играл против лучших игроков планеты на чемпионатах мира – звёзд НХЛ, КХЛ. Но я буду впечатлён, если мы выиграем Кубок Гагарина (смеётся).

Есть много техничных команд – во время игры с «Ак Барсом» Шипачёв и Радулов кружили голову этими постоянными поперечными передачами в большинстве. Но важно то, как усердно ты играешь – блокируешь броски, противостоишь им. За счёт этого мы и обыграли «Ак Барс», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате»: