«Вегас» нанёс поражение «Оттаве» в матче НХЛ. У Барбашёва гол и передача
Поделиться
В Пэрадайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3).
Шайбами в составе победителей отметились Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Чандлер Стивенсон, Иван Барбашёв и Вильям Карлссон.
У гостей голы забили Джош Норрис, Ридли Грейг и Брэди Ткачук.
На счету российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашева также в этом матче результативная передача.
«Голден Найтс» набрали 47 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.
«Сенаторы» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 22 очками и идут на последнем месте Востока.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Айкел (Барбашёв, Хаттон) – 01:37 1:1 Норрис (Штюцле, Сандерсон) – 06:25 (pp) 1:2 Грейг (Жиру, Чикран) – 10:55 (pp) 2:2 Маршессо (Хауден, Макнэбб) – 13:32 3:2 Руа (Хаттон) – 29:53 (pp) 4:2 Стивенсон (Стоун) – 31:31 (sh) 5:2 Барбашёв (Хаг, Стоун) – 39:48 6:2 Карлссон (Стоун, Айкел) – 45:43 (pp) 6:3 Ткачук (Батерсон, Норрис) – 58:39
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 18 декабря 2023
-
07:45
-
07:29
-
06:51
-
06:42
-
06:39
-
06:23
-
06:06
-
05:53
-
05:35
-
05:23
-
05:10
-
04:56
-
04:55
-
04:03
-
03:39
-
02:40
-
01:45
-
01:31
- 17 декабря 2023
-
23:46
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:29
-
22:16
-
22:00
-
21:50
-
21:38
-
21:29
-
21:21
-
21:10
-
21:00
-
20:46
-
20:34
-
20:25
-
20:12
Партнерский контент