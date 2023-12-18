«Вегас» нанёс поражение «Оттаве» в матче НХЛ. У Барбашёва гол и передача

В Пэрадайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3).

Шайбами в составе победителей отметились Джек Айкел, Джонатан Маршессо, Николя Руа, Чандлер Стивенсон, Иван Барбашёв и Вильям Карлссон.

У гостей голы забили Джош Норрис, Ридли Грейг и Брэди Ткачук.

На счету российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашева также в этом матче результативная передача.

«Голден Найтс» набрали 47 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

«Сенаторы» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 22 очками и идут на последнем месте Востока.

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