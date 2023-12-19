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Павел Минтюков вышел на третье место по очкам среди новичков НХЛ

Павел Минтюков вышел на третье место по очкам среди новичков НХЛ
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В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает на своей площадке «Анахайм Дакс». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт — 3:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «Анахайма» Павел Минтюков забросил вторую шайбу своей команды в этом матче с передач Лео Карлссона и Троя Терри. Таким образом, для россиянина эта шайба стала второй в дебютном сезоне. Всего на его счету 17 (2+15) очков. Он вышел на третье место по очкам среди всех новичков НХЛ.

Лидером является нападающего «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард (26), второе место делят Марко Росси и Адам Фантилли (по 16).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Перерыв
0 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гудас (Лисон, Хенрик) – 02:23     0:2 Минтюков (Карлссон, Терри) – 08:19     0:3 Хенрик (Фаулер, Строум) – 18:49 (pp)    
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