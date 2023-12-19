Павел Минтюков вышел на третье место по очкам среди новичков НХЛ

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает на своей площадке «Анахайм Дакс». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт — 3:0 в пользу гостей.
Российский нападающий «Анахайма» Павел Минтюков забросил вторую шайбу своей команды в этом матче с передач Лео Карлссона и Троя Терри. Таким образом, для россиянина эта шайба стала второй в дебютном сезоне. Всего на его счету 17 (2+15) очков. Он вышел на третье место по очкам среди всех новичков НХЛ.
Лидером является нападающего «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард (26), второе место делят Марко Росси и Адам Фантилли (по 16).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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