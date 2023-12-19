Гол Минтюкова помог «Анахайму» увезти победу из Детройта

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (3:4).

Шайбами в составе победителей отметились Радко Гудас, Павел Минтюков, Адам Хенрик и Трой Терри.

У хозяев отличились дважды Алекс Дебринкэт, а также Джефф Питри.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился звёздный нападающий «Детройта» Патрик Кейн.

«Анахайм» одержал вторую победу подряд, набрал 24 очка и занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции.

«Детройт» потерпел третью подряд неудачу, остался с 34 очками и идёт девятым на Востоке.

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