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Гол Минтюкова помог «Анахайму» увезти победу из Детройта

Гол Минтюкова помог «Анахайму» увезти победу из Детройта
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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» (3:4).

Шайбами в составе победителей отметились Радко Гудас, Павел Минтюков, Адам Хенрик и Трой Терри.

У хозяев отличились дважды Алекс Дебринкэт, а также Джефф Питри.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился звёздный нападающий «Детройта» Патрик Кейн.

«Анахайм» одержал вторую победу подряд, набрал 24 очка и занимает 14 место в турнирной таблице Западной конференции.

«Детройт» потерпел третью подряд неудачу, остался с 34 очками и идёт девятым на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гудас (Лисон, Хенрик) – 02:23     0:2 Минтюков (Карлссон, Терри) – 08:19     0:3 Хенрик (Фаулер, Строум) – 18:49 (pp)     0:4 Терри (Вааканайнен, Киллорн) – 21:46     1:4 Питри (Копп, Кейн) – 22:29     2:4 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 47:17 (pp)     3:4 Дебринкэт (Гостисбер, Ларкин) – 57:31 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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