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Главный тренер «Анахайма» — о Минтюкове: ему только 20, он будет прогрессировать

Главный тренер «Анахайма» — о Минтюкове: ему только 20, он будет прогрессировать
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Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин прокомментировал игру своего 20-летнего защитника Павла Минтюкова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3).

Напомним, в этой игре россиянин отметился заброшенной шайбой и вышел на второе место по очкам в НХЛ среди новичков. На счету молодого хоккеиста в этом сезоне 17 (2+15) очков в 31 матче.

«У него будут взлёты и падения. Ему только исполнилось 20 лет, и, когда он подключается в нападении, он обычно проводит хороший матч. Я думаю, сегодня вечером он двигался очень хорошо и мог на самом деле забить пару голов. Он будет прогрессировать», — сказал Кронин в интервью пресс-службе «Дакс».

«Анахайм» одержал вторую победу подряд, набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гудас (Лисон, Хенрик) – 02:23     0:2 Минтюков (Карлссон, Терри) – 08:19     0:3 Хенрик (Фаулер, Строум) – 18:49 (pp)     0:4 Терри (Вааканайнен, Киллорн) – 21:46     1:4 Питри (Копп, Кейн) – 22:29     2:4 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 47:17 (pp)     3:4 Дебринкэт (Гостисбер, Ларкин) – 57:31 (pp)    
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