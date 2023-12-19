Главный тренер «Анахайма» — о Минтюкове: ему только 20, он будет прогрессировать

Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин прокомментировал игру своего 20-летнего защитника Павла Минтюкова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3).

Напомним, в этой игре россиянин отметился заброшенной шайбой и вышел на второе место по очкам в НХЛ среди новичков. На счету молодого хоккеиста в этом сезоне 17 (2+15) очков в 31 матче.

«У него будут взлёты и падения. Ему только исполнилось 20 лет, и, когда он подключается в нападении, он обычно проводит хороший матч. Я думаю, сегодня вечером он двигался очень хорошо и мог на самом деле забить пару голов. Он будет прогрессировать», — сказал Кронин в интервью пресс-службе «Дакс».

«Анахайм» одержал вторую победу подряд, набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.