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Известный тренер Андрей Назаров считает хоккей главным видом спорта в России

Андрей Назаров: Россия держится на трёх китах – это президент, армия и хоккей
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Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от возвращения матчей Континентальной хоккейной лиги после паузы на Матч звёзд и Кубок Первого канала.

«Закончилась большая пауза, мы все болели за нашу сборную и рады результату — «Россия 25» уверенно заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге. Кубок Первого канала однозначно удался и получился ярким.

Теперь возвращается КХЛ. Конечно, болельщики соскучились по играм своих любимых команд. Сегодня будем внимательно следить за матчами, встречи на любой вкус. Вообще хоккей у российского человека в крови. Россия, по моему мнению, держится на трёх китах: президенте, армии во главе с нашими полководцами и хоккее. Это, безусловно, главный вид спорта в стране», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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