Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров дал оценку Кубку Первого канала и выступил за расширение турнира

Андрей Назаров дал оценку Кубку Первого канала и выступил за расширение турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров оценил текущий формат проведения Кубка Первого канала и выступил за расширение турнира.

«Уже понятно, что шведы и финны вряд ли вернутся на Кубок Первого канала, но турнир однозначно удался и без них. Нам нужно постоянно развиваться, ничего страшного не происходит, жизнь продолжается, а хоккей нам это ярко демонстрирует и объединяет вокруг себя людей. Это очень важный момент.

Я бы, помимо белорусов, казахов, сборной ВХЛ и команды «Россия 25», расширил бы соревнование и сделал бы две группы, а затем небольшой розыгрыш плей-офф. Можно смело добавлять сборную Сибири, Дальнего Востока, Урала, ведь хоккейных регионов у нас хватает, как и качественных хоккеистов. Главное, уложиться в паузу регулярного чемпионата КХЛ, но можно грамотно всё спланировать», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Белорусы из СКА пытались прибить «Россию 25»! Но наши выиграли главный матч на турнире
Белорусы из СКА пытались прибить «Россию 25»! Но наши выиграли главный матч на турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android