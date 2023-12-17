Андрей Назаров дал оценку Кубку Первого канала и выступил за расширение турнира

Известный тренер Андрей Назаров оценил текущий формат проведения Кубка Первого канала и выступил за расширение турнира.

«Уже понятно, что шведы и финны вряд ли вернутся на Кубок Первого канала, но турнир однозначно удался и без них. Нам нужно постоянно развиваться, ничего страшного не происходит, жизнь продолжается, а хоккей нам это ярко демонстрирует и объединяет вокруг себя людей. Это очень важный момент.

Я бы, помимо белорусов, казахов, сборной ВХЛ и команды «Россия 25», расширил бы соревнование и сделал бы две группы, а затем небольшой розыгрыш плей-офф. Можно смело добавлять сборную Сибири, Дальнего Востока, Урала, ведь хоккейных регионов у нас хватает, как и качественных хоккеистов. Главное, уложиться в паузу регулярного чемпионата КХЛ, но можно грамотно всё спланировать», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.