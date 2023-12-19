Капитан «Адмирала»: в Америке я узнал, что есть другой хоккейный путь

Капитан «Адмирала» Алексей Соловьёв рассказал о своём отъезде в Северную Америку в раннем возрасте.

«Это была инициатива моих родителей. Не могу сказать, что я горел этой идеей. Жизнь без семьи, друзей, без знания языка не представлялась лёгкой. Но сейчас, я, конечно, благодарен родителям, что они приняли такое решение.

Уже в Америке я узнал, что есть немного другой хоккейный путь, нежели пробиваться в профессиональные лиги, выступая в юниорских чемпионатах. Оказалось, что можно поступить в университет, обучаться и параллельно играть в студенческой лиге и, заявив о себе, продолжить играть в лигах выше», — сказал Соловьёв в интервью пресс-службе «Адмирала».

29-летний защитник в Северной Америке играл в NCAA за университет Бентли. В ECHL Соловьёв играл за клуб «Атланта Гадиаторз». Всего в США Алексей провёл 333 матча, где набрал 123 (34+89) очка.

В текущем сезоне защитник сыграл 38 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков с показателем полезности «-10». В составе омского «Авангарда» Соловьёв стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021.