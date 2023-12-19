«Не хочется даже вспоминать и говорить про Питер». Подъяпольский — о периоде игры за СКА

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал, что поменялось в его игре после выступления за санкт-петербургский СКА.

«Игра после этапа в СКА как-то поменялась? Головой, наверное. Головой всё равно намного легче здесь играть. Будто бы меньше давления. Не хочется даже вспоминать про Питер и вообще говорить об этом. Был такой период жизни, не считаю, что он был плохим. Это был для меня большой опыт – играть в таком клубе. Каждому будет дан шанс или момент проявить себя вот так. Питер где-то закалил? Да, тоже моменты бывали», — сказал Подъяпольский в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Подъяпольский перешёл в «Ладу» из СКА перед началом сезона. В нынешнем сезоне вратарь провёл 27 матчей, где одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 92,5 и коэффициентом надёжности 2,39. В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. В ближайшей игре тольяттинцы примут новосибирскую «Сибирь», встреча пройдёт 19 декабря, её начало запланировано на 18:00 мск.