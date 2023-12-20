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Ильенко -– об отмене гола «Локомотива» в ворота СКА: не понял я это решение

Ильенко -– об отмене гола «Локомотива» в ворота СКА: не понял я это решение
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался по поводу скандальной отмены заброшенной шайбы в матче «Локомотив» — СКА (1:2) на последней секунде третьего периода.

«КХЛ упростила процедуру вбрасываний? Когда настраиваешься и встаёшь сосредоточенным на вбрасывание, а тут раз – и поднимают руки, или меняют – то из-за этого начинаешь сбиваться. Считаю, что сейчас всё идёт в правильном направлении.

Удивил ли момент с Красковским из матча «Локомотива» и СКА? Посмотрел момент, когда начала подниматься шумиха. Не понял я это решение. Даже не знаю, что тут можно ещё сказать. Все мы люди и все мы ошибаемся», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
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