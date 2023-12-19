«Салават Юлаев» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Барыс» в основное время

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом». Победу в матче одержали уфимцы со счётом 5:4.

Голы за «Салават Юлаев» забивал Павел Коледов, Егор Сучков, Николай Кулёмин и Николя Мелош. За «Барыс» отличились Понтус Оберг, Энтони Камара, Аркадий Шестаков и Евгений Рымарев. Отметим, что «Салават Юлаев» вёл после второго периода со счётом 4:2, однако «Барыс» сумел забить две шайбы в третеьм периоде и сравнять счёт. Уфимцам удалось вырвать победу в основное время благодаря дублю Кулёмина за две с половиной минуты до конца третьего периода.

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«Салават Юлаев» одержал вторую победу в двух матчах между этими командами в нынешнем сезоне.