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«Салават Юлаев» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Барыс» в основное время

«Салават Юлаев» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Барыс» в основное время
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом». Победу в матче одержали уфимцы со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Барыс
Астана
0:1 Оберг (Старченко) – 08:15 (5x5)     1:1 Коледов (Хафизуллин, Сучков) – 10:29 (5x5)     1:2 Камара (Лабейт) – 11:46 (5x5)     2:2 Кулёмин (Ефремов) – 14:02 (5x5)     3:2 Мелош (Шмелёв, Шаров) – 23:03 (5x4)     4:2 Сучков (Шмелёв, Шаров) – 26:42 (5x5)     4:3 Шестаков (Оберг, Ножье) – 44:33 (5x5)     4:4 Рымарев (Шестаков, Скленичка) – 54:56 (5x4)     5:4 Кулёмин (Хмелевски, Бирюков) – 57:22 (5x5)    

Голы за «Салават Юлаев» забивал Павел Коледов, Егор Сучков, Николай Кулёмин и Николя Мелош. За «Барыс» отличились Понтус Оберг, Энтони Камара, Аркадий Шестаков и Евгений Рымарев. Отметим, что «Салават Юлаев» вёл после второго периода со счётом 4:2, однако «Барыс» сумел забить две шайбы в третеьм периоде и сравнять счёт. Уфимцам удалось вырвать победу в основное время благодаря дублю Кулёмина за две с половиной минуты до конца третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу в двух матчах между этими командами в нынешнем сезоне.

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