Кулёмин рассказал, благодаря чему Малкин долго играет в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин ответил на вопрос, благодаря чему российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин долго и успешно играет в НХЛ.

«Он большой профессионал, правильно себя готовит и правильно готовится к матчам. Хочу пожелать ему, чтобы он провёл сезон без травм, играл как можно больше», — приводит слова Кулёмина ТАСС.

Напомним, в сегодняшней игре с «Миннесотой Уайлд» Малкин отметился результативной передачей. Всего в текущем регулярном чемпионате, с учётом этой встречи, на счету Малкина 26 (11+15) очков в 30 матчах.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Николай Кулёмин сыграл 28 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач. Ранее Кулёмин рассказал о принципиальности игр с «Ак Барсом» и «Металлургом» и поделился ожиданиями от игры уфимского клуба после паузы в чемпионате КХЛ.