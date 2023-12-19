Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кулёмин рассказал, благодаря чему Малкин долго играет в НХЛ

Кулёмин рассказал, благодаря чему Малкин долго играет в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин ответил на вопрос, благодаря чему российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин долго и успешно играет в НХЛ.

«Он большой профессионал, правильно себя готовит и правильно готовится к матчам. Хочу пожелать ему, чтобы он провёл сезон без травм, играл как можно больше», — приводит слова Кулёмина ТАСС.

Напомним, в сегодняшней игре с «Миннесотой Уайлд» Малкин отметился результативной передачей. Всего в текущем регулярном чемпионате, с учётом этой встречи, на счету Малкина 26 (11+15) очков в 30 матчах.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Николай Кулёмин сыграл 28 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 10 результативных передач. Ранее Кулёмин рассказал о принципиальности игр с «Ак Барсом» и «Металлургом» и поделился ожиданиями от игры уфимского клуба после паузы в чемпионате КХЛ.

Материалы по теме
Кулёмин: с «Ак Барсом» у «Салавата» больше дерби, с «Металлургом» матчи напряжённые
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android