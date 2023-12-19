Козлов — о победе над «Барысом»: проявили характер, включились и выстояли

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (5:4). Уфимцы вели в счёте после второго периода 4:2, но позволили гостям сравнять счёт в третьем периоде. «Салават» вырвал победу в основное время благодаря дублю Николая Кулёмина за две с половиной минуты до конца третьего периода.

«Хорошая волевая победа. Если разобрать, то в первом периоде были хорошие движения, комбинации, контроль шайбы. Гол Коледова был забит благодаря движения всей пятёрки. При шайбе Тимкина был отличный переход из обороны в атаку. Во втором периоде забили в большинстве.

В третьей 20-минутке мы не играли в том ключе, в котором нужно было. Думаю, это связано с тем, что давно не играли, выпали из ритма и думали, что можем взять матч малой кровью. Соперник до конца боролся, сравнял счёт. В конце мы проявили характер, включились и выстояли. Первый матч после паузы был не совсем таким, как хотелось, но есть понимание, над чем стоит работать», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу в двух матчах между этими командами в нынешнем сезоне.