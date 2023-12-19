«Мы здорово подружились». Канадский вратарь «Трактора» о легионерах команды

Вратарь «Трактора» Зак Фукале рассказал о взаимопонимании с легионерами челябинской команды — Мэдисоном Боуи и Чарльзом Робинсоном.

«Как взаимодействуют три североамериканских легионера «Трактора»? Это командная работа. Наш генменеджер Алексей [Волков] находится в постоянном контакте с игроками, мы трудимся вместе, у нас отличная команда с хорошими легионерами. Мы здорово подружились, выбираемся куда-нибудь вместе, в целом мы хотим помочь команде побеждать.

Травмы вратарей в «Тракторе»? Каждый просто должен быть готов играть, если ты играешь — должен играть на максимум, на победу. Любой игрок, который становится в ворота, должен помочь команде выигрывать»,— сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.