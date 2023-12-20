Второй номер драфта НХЛ — 2017 Нолан Патрик завершил карьеру в 25 лет

Второй номер драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года Нолан Патрик завершил карьеру в 25 лет, сообщает журналист The Hockey News Дилан Робиллард. По словам журналиста, экс-нападающий приступил к тренерской работе.

Нолан Патрик был выбран на драфте НХЛ — 2017 под общим вторым номером «Филадельфией Флайерз». За свою карьеру в лиге он сыграл всего четыре сезона, борясь с серьёзными проблемами последствий сотрясения мозга, и так и не смог полностью раскрыть свой потенциал. За карьеру он провёл 222 игры, где забросил 32 шайбы и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 77 очков с показателем полезности «-36».

Отметим, что нападающий полностью пропустил сезон-2022/2023 Национальной хоккейной лиги. Последним клубом нападающего был «Вегас Голден Найтс».