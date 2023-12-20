«Адмирал» уступил «Амуру» в овертайме, но стал победителем Кубка Икры

В Хабаровске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Первые два периода прошли без заброшенных шайб.
На пятой минуте третьей двадцатиминутки Семён Панкратов с передач Либора Шулака и Александра Горшкова открыл счёт в матче, реализовав численное преимущество. На 19-й минуте периода Егор Коршков с передач Ивана Мищенко и Станислава Бочарова восстановил равенство в счёте.
В овертайме победу хабаровскому клубу принёс Егор Коршков, оформив дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
После этого матча «Адмирал» стал обладателем Кубка Икры – трофея, который разыгрывался в шести матчах дальневосточного дерби. Клубы одержали по три победы, но у команды из Владивостока лучшая разница шайб.
- 20 декабря 2023
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