Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» уступил «Амуру» в овертайме, но стал победителем Кубка Икры

«Адмирал» уступил «Амуру» в овертайме, но стал победителем Кубка Икры
Аудио-версия:
Комментарии

В Хабаровске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьей двадцатиминутки Семён Панкратов с передач Либора Шулака и Александра Горшкова открыл счёт в матче, реализовав численное преимущество. На 19-й минуте периода Егор Коршков с передач Ивана Мищенко и Станислава Бочарова восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу хабаровскому клубу принёс Егор Коршков, оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Панкратов (Шулак, Горшков) – 44:14 (5x4)     1:1 Коршков (Мищенко, Бочаров) – 58:40 (5x4)     1:2 Коршков (Барулин, Ли) – 64:26 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После этого матча «Адмирал» стал обладателем Кубка Икры – трофея, который разыгрывался в шести матчах дальневосточного дерби. Клубы одержали по три победы, но у команды из Владивостока лучшая разница шайб.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android