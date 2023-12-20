Главный тренер «Амура»: к сожалению, первый Кубок Икры остался во Владивостоке

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил победу в дальневосточном дерби над «Адмиралом» (2:1 ОТ). Этот матч стал последним между этими командами в текущем сезоне, по итогам которого Кубок Икры выиграл «Адмирал». Клубы одержали по три победы, но у команды из Владивостока лучшая разница шайб.

«К сожалению, первый Кубок Икры остался во Владивостоке. По матчу – очень неплохая игра была, после перерыва команды вышли в неплохой физической форме. Мы физически были готовы очень неплохо. Создали массу моментов, могли решать и в первом, и во втором периоде. Оба вратаря сыграли на хорошем уровне. В атаке есть проблемы – суета, быстрота. Могли решить раньше, но не получилось.

Благодарен команде, что играли на победу, впервые выиграли в овертайме. Содержанием матча, в принципе, доволен, как и результатом, но реализацией – нет. Мы стараемся играть в атакующий хоккей, много создаём, но не реализуем – это видно со стороны. Хотя в обороне тоже хорошо сыграли», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.