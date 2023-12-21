Быков: Фазель был моим врачом. Очень классный специалист!

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков высоко оценил профессионализм бывшего главы ИИХФ Рене Фазеля.

«Я считаю, что Рене очень политически грамотный и в человеческом плане очень чуткий, тонкий и справедливый человек. В связи с этим он уважал свою работу, уважал коллег и те организации, которые входили в ИИХФ. Он старался, как типичный швейцарец, всегда оставаться нейтральным. Всегда пытался искать точки соприкосновения, решения и выходы из любой ситуации, чтобы не доходить до какой-то конфликтной ситуации или до тех моментов, которые могут к ней привести. Рене – очень гибкий, уважительный, эрудированный и грамотный специалист.

Мы с давних времён знакомы. Он был моим врачом, он же профессиональный и квалифицированный дантист. Очень классный специалист! У человека две разные профессии, но он хорош и там и там. Рене был бы очень хорошим дипломатом – хотя в спортивном, гуманитарном и человеческом плане он тоже хорош», — сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате» сегодня в 8:00 мск.