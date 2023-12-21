«Ни в коей мере нельзя упрекать российского атлета». Интервью с Быковым о глобальных темах

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков – легендарная фигура не только для отечественного хоккея, но и для всего отечественного спорта. После завершения профессиональной карьеры Быков работал главным тренером сборной России и ведущих клубов КХЛ, продолжая выигрывать многочисленные титулы. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Быков высказал своё мнение по наиболее глобальным и насущным темам, в числе которых нейтральный статус российских атлетов на Олимпиаде, дело Федотова и недопуск российских хоккейных сборных на турниры со стороны ИИХФ.

Когда и как российские хоккейные сборные вернутся на международную арену

«Как бы ни говорили, что спорт вне политики, это всё только лишь разговоры»

— Как вы считаете, когда ИИХФ одумается и наконец-то допустит наши сборные до международных соревнований?

— Как только Россия добьётся определённого результата в СВО и всё закончится в нашу пользу, то и все спортивные вопросы тоже сразу найдут отражение в их действиях. В том числе это касается и хоккея. Как бы ни говорили, что спорт вне политики, это всё лишь разговоры. На самом деле всё связано, всё переплетается. Зависимость международных спортивных федераций от политики высокая.

— Согласны, что нынешнее молодое поколение игроков многое теряет? По сути, людям запретили играть на чемпионатах мира и других крупных стартах. Как всё это навёрстывать?

— С одной стороны, обидно и жалко ребят, что молодое поколение сейчас не может сравнить свой потенциал с молодёжью и с потенциалом западных стран. Но плакаться в уголке – не думаю, что это наш принцип. Нужно искать решения, для этого есть крупные чиновники от спорта и хоккейной федерации. Люди, которые должны искать возможность, чтобы молодёжь, все наши ребята и спортсмены, которые подверглись этой дискриминации, могли продолжать своё развитие. Здесь важно подчеркнуть, что речь про все сборные – нет никаких различий ни по возрасту, ни по полу. Женские, мужские, молодёжные сборные России, – все равны.

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ И СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ Фото: РИА Новости

Позиция по НХЛ и дело Федотова

«Во главу угла нужно поставить самого игрока, его судьбу, его жизнь, спортивную карьеру»

— Знаю, что вы принципиально не обсуждаете НХЛ, но ведь там российских игроков не трогают. Поясните, пожалуйста, свою позицию.

— Я решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ, в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе ни в коей мере не лезет ни в какие ворота. То, что наши ребята там играют – бога ради. Это их хлеб, они стараются зарабатывать на этом, в какой-то степени пропагандировать наш хоккей. Здесь же мы видим, что бизнес для НХЛ, касающийся непосредственно лиги, превыше всего, а остальные моменты на втором месте и далее. Но ведь в международном сообществе тоже выстроена своя бизнес-система, федерации тоже зарабатывают деньги.

— ИИХФ грозит России очередными санкциями по делу Федотова вплоть до исключения ФХР из международной федерации. Как быть в этой ситуации и нужно ли нам подчиняться указам ИИХФ в нынешних условиях?

— Здесь и ФХР, и Минспорта России, и адвокаты со спортивными юристами должны совместно разрабатывать какие-то решения. Нарабатывать контакты, иметь какой-то диалог, разговаривать, искать компромисс. Нужны точки соприкосновения. Во главу угла нужно поставить самого игрока, его судьбу, его жизнь, спортивную карьеру, а всем заинтересованным сторонам налаживать отношения.

Дружба с Рене Фазелем

«Рене Фазель был моим врачом»

— Вы работали в сборной при Рене Фазеле у руля ИИХФ. Согласны, что это был руководитель совершенно иного уровня, нежели нынешний президент Люк Тардиф? Фазель всегда любил и уважал Россию.

— Я считаю, что Рене очень политически грамотный и в человеческом плане очень чуткий, тонкий и справедливый человек. В связи с этим он уважал свою работу, уважал коллег и те организации, которые входили в ИИХФ. Он старался как типичный швейцарец всегда оставаться нейтральным. Всегда пытался искать точки соприкосновения, решения и выходы из любой ситуации, чтобы не доходить до какой-то конфликтной ситуации или до тех моментов, которые могут к ней привести. Рене – очень гибкий, уважительный, эрудированный и грамотный специалист.

— Вы с ним до сих пор дружите?

— Мы с давних времён знакомы. Он был моим врачом, он же профессиональный и квалифицированный дантист. Очень классный специалист! У человека две разные профессии, но он хорош и там, и там. Рене был бы очень хорошим дипломатом – хотя в спортивном, гуманитарном и человеческом плане он тоже является дипломатом. У него очень приятная семья, дети, мы, повторюсь, очень давно знакомы. С ним всегда очень приятно общаться, разговаривать, искать разные темы.

Новая должность Рене Фазеля В КХЛ создан Судейский экспертный комитет, руководителем которого утверждён Рене Фазель

— Общаетесь на французском?

— Да, но сейчас по-русски (смеётся). И знаете, я не удивлён, так как этот человек быстро усваивает и схватывает не только языки, но и культуру. Изучая язык, он сразу окультуривается, если можно так выразиться. Поэтому я стараюсь говорить с ним только по-русски, но если надо, то переходим на французский. Вообще, этот эрудированный человек говорит на многих языках.

РЕНЕ ФАЗЕЛЬ И ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Российские атлеты на Олимпиаде под нейтральным флагом

«Сам человек, сам атлет должен принять очень непростое и важное для него решение»

— Глобальная спортивная тема, которую хочется с вами обсудить. Как считаете, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе?

— Я бы оставил решение на откуп самому атлету, при этом уважая его выбор и его позицию. Ни в коей мере ни при том, ни при ином решении нельзя его в чём-то обвинять, упрекать. Сам человек, сам атлет должен принять очень непростое и важное для него решение.

— Вы двукратный олимпийский чемпион. Согласны, что Олимпиада остаётся с человеком навсегда?

— Я думаю, что это одно из самых важных событий в жизни спортсмена. Некоторые могут один раз на неё попасть, кому-то за счастье даже поучаствовать, когда есть такая возможность. Люди стараются показать себя как можно лучше, попадая на всемирный праздник. Не только получить удовлетворение, но и найти запредел своих возможностей, давайте выразимся именно так. При этом представляя свою семью и свою страну.

— Будем надеяться, что у наших спортсменов всё получится.

— Мои пожелания всем нашим спортсменам заключаются в том, чтобы они при поиске своего запредела всегда старались добиваться наилучших результатов, получать удовлетворение от труда. Чтобы радовали своих близких, поклонников. Удачи им, здоровья, а мы будем поддерживать и переживать. А нашим руководителям терпеливо и с творческим подходом найти возможности решения того, как нам эту ситуацию повернуть в нашу пользу.